Share on Twitter

Share on Facebook

Nella nottata del 4 agosto u.s., i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro, hanno tratto in arresto un 40enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, durante un regolare posto di controllo sulla SP 58 di Roccabernarda, intimavano l’alt ad un’autovettura, ma il conducente si dava subito precipitosa fuga, rischiando di travolgere anche i militari operanti.

I Carabinieri, dopo un breve inseguimento riuscivano a fermare il conducente, il quale aveva posto in essere manovre pericolose per l’incolumità sia dei militari sia per gli altri utenti della strada.







ADVERTISEMENT

Solo grazie alla perizia ed alla prontezza dei militari, venivano evitate peggiori conseguenze provocate dalla condotta dissennata alla guida dell’arrestato.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato sopposto agli arresti domiciliari come disposto dal Pubblico Ministero di turno, in attesa del rito direttissimo.