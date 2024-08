Nelle scorse settimane i carabinieri della Compagnia di Crotone hanno proseguito ed aumentato l’azione di prossimità che da sempre caratterizza l’Arma: il riferimento, in questo caso, è agli incontri con la popolazione, soprattutto gli anziani, mirati a prevenire e intercettare i furti e le truffe.

Questa tipologia di reati, particolarmente odiosa, ma purtroppo diffusa su tutto il territorio nazionale, è stata recentemente oggetto di una campagna di sensibilizzazione attraverso anche la diffusione di un video con il noto attore Lino Banfi.

Gli incontri con la popolazione sono stati svolti nell’ultimo periodo a Scandale, Isola Capo Rizzuto e Cutro, rafforzando e sottolineando l’azione svolta quotidianamente dai carabinieri in servizio sul territorio, che sono sempre a disposizione per consigli e supporto.

Gli incontri, tenuti dai Comandanti e dai militari delle Stazioni di Scandale e Cutro e della Tenenza di Isola Capo Rizzuto, sono stati un’occasione per spiegare direttamente le modalità di attuazione delle truffe, che vengono solitamente attuate prima con un contatto telefonico, e successivamente con la presentazione di un complice presso l’abitazione della vittima, sempre dopo aver convinto la vittima che un suo familiare sia in grave pericolo o trattenuto in caserma.







Gli incontri, quindi, che hanno visto una viva partecipazione nonostante il periodo estivo, sono stati un’ulteriore occasione per ribadire, faccia a faccia, che i Carabinieri, come le altre Forze dell’Ordine, non chiedono denaro per la liberazione di soggetti arrestati o trattenuti per qualsiasi motivo, né tantomeno si presentano a domicilio a ritirare denaro o gioielli; ancora di più, gli incontri sono stati l’occasione per allontanare il senso di vergogna che può sopraggiungere con la consapevolezza di aver subito un raggiro, e ribadire l’importanza fondamentale di segnalare tempestivamente anche solo i tentativi di truffa.

I militari dell’Arma continueranno a svolgere l’azione di prossimità con altri incontri aperti alla popolazione, per fornire tutti gli strumenti necessari a prevenire e difendersi.