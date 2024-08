Share on Twitter

Nel pomeriggio del 5 agosto, è stato convocato un tavolo istituzionale a seguito della decisione del Tribunale di Roma di prorogare di ulteriori tre mesi l’Amministrazione straordinaria di Abramo Customer Care. All’incontro, che ha visto la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in collegamento dalla sede del Parlamento, erano presenti il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, insieme al Vice Presidente Fabio Manica. Erano altresì collegati il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, l’assessore Maria Bruni, le sigle sindacali nazionali e i vertici Tim.

Abramo Customer Care è da quattro anni in difficoltà a causa della riduzione dei volumi delle pratiche da gestire, che ha portato a una significativa perdita di posti di lavoro. La proroga dell’amministrazione straordinaria riflette la necessità di trovare soluzioni concrete per il rilancio dell’azienda.

Durante la riunione, tuttavia, non sono emerse soluzioni concrete che possano consentire un cambio di rotta per l’azienda. Le difficoltà operative e finanziarie continuano a rappresentare un ostacolo significativo per il mantenimento dell’occupazione e la gestione efficace delle attività.

Il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, ha espresso il proprio sostegno alla proposta avanzata dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Ferrari ha ribadito l’impegno finanziario della Regione a supporto dei lavoratori: “Si tratta di un percorso assistito con risorse regionali – spiega Ferrari – che richiede l’intervento di un committente e il Presidente, giustamente, chiede a sua volta delle garanzie. Queste garanzie prevedono, investendo tali risorse, l’assorbimento conseguenziale di tutti i lavoratori e non solo di una parte”.







Il prossimo incontro è fissato subito dopo il Ferragosto, con l’obiettivo di raggiungere una soluzione che garantisca la continuità occupazionale e la valorizzazione dei lavoratori di Abramo Customer Care. La speranza è che, con l’intervento coordinato delle istituzioni locali e nazionali, si possano creare le condizioni necessarie per un rilancio dell’azienda e una stabilizzazione dei posti di lavoro.

La situazione di Abramo Customer Care rimane complessa e richiede interventi mirati e coordinati. Il tavolo istituzionale convocato rappresenta un passo importante, ma la strada verso una soluzione definitiva è ancora lunga e necessita di ulteriori sforzi congiunti da parte di tutte le parti coinvolte.