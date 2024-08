Forza Italia ha recentemente annunciato la nomina di tre nuovi vicesegretari regionali per la Calabria, tra cui Sergio Ferrari, attuale presidente della provincia di Crotone e sindaco di Cirò Marina. Questa nomina rappresenta un passo significativo nella riorganizzazione del partito a livello regionale, sotto la guida del coordinatore regionale Francesco Cannizzaro.

Ferrari, insieme a Pierluigi Caputo ed Emanuele Ionà, avrà il compito di supportare l’azione di Cannizzaro, contribuendo a rafforzare la presenza e l’influenza di Forza Italia in tutta la regione. La decisione è stata presa al termine di una riunione del Coordinamento regionale tenutasi a Reggio Calabria, alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

In una dichiarazione successiva alla sua nomina, Sergio Ferrari ha espresso entusiasmo e determinazione per il nuovo incarico. “Affronterò questo ruolo con entusiasmo,” ha detto Ferrari. “Continueremo a spenderci sui territori raccontando quello che stiamo facendo e gli obiettivi che ci prefiggiamo. L’obiettivo è far sì che Forza Italia possa essere presente nella provincia di Crotone in tutti i comuni, così come nelle altre province.”

Ferrari ha sottolineato l’importanza di una presenza capillare del partito per essere sempre più vicini agli amministratori locali, ai sindaci e ai presidenti delle province. “Grazie alla loro presenza, sono convinto che Forza Italia crescerà ancora di più, perché daremo messaggi di qualità, competenza e rappresentatività,” ha affermato Cannizzaro, lodando le qualità dei nuovi vicesegretari.







ADVERTISEMENT

Sergio Ferrari ha una lunga esperienza amministrativa che lo rende una figura chiave per Forza Italia in Calabria. Come sindaco di Cirò Marina e presidente della provincia di Crotone, Ferrari ha dimostrato competenza e passione nel suo lavoro, guadagnandosi il rispetto dei colleghi e della comunità locale. La sua nomina è vista come un riconoscimento del suo impegno costante per il territorio e la sua capacità di rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini.

La nomina di Ferrari e degli altri due vicesegretari regionali segna un momento cruciale per Forza Italia, che si prepara a rafforzare ulteriormente la propria posizione in Calabria. Con una squadra di leadership rinnovata e motivata, il partito punta a consolidare i successi ottenuti e a raggiungere nuovi traguardi in vista delle prossime sfide elettorali.

In conclusione, Sergio Ferrari, con la sua esperienza e dedizione, è destinato a giocare un ruolo fondamentale nel futuro di Forza Italia in Calabria, portando avanti un progetto politico che mira a essere sempre più vicino ai bisogni e alle aspirazioni dei cittadini calabresi.