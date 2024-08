La “Spectre entertainment” è lieta di annunciare la prima edizione di “Calici sotto le stelle” che si terrà nella splendida cornice del Castello di Carlo V a Crotone il prossimo 14 agosto.

Calici sotto le stelle (anche denominato “Calici di stelle”) è un evento di tendenza su scala nazionale organizzato nelle location più esclusive con il medesimo format tra castelli e borghi medievali, da importanti associazioni quali “Movimento turismo del vino”, “Strada del vino”, “Città del vino” e “Associazione dei Comuni vitivinicoli d’Italia”.

L’iniziativa del 14 agosto prossimo a Crotone si sviluppa attraverso una miriade di eventi in contemporanea, unendo la passione per il sapore del vino e la gastronomia a spettacoli di musica, arte e recitazione. Il tutto magicamente accompagnato dal cielo stellato d’estate.

Sono in tutto 14, tra case vitivinicole e aziende del gusto, i partner del territorio che hanno aderito all’iniziativa e che delizieranno i palati nell’area degustazione.

Gli spettatori potranno accedere all’evento dall’ingresso principale del Castello ubicato nell’omonima piazza crotonese e saranno fin da subito assistiti, guidati e informati (anche in lingue straniere) dai volontari dell’Associazione Multitracce e dal servizio Hostess.

Una volta attraversato il percorso che si snoda lungo il ponte della fortezza, si arriverà alla Torre Aiutante dove, scendendo per le scale della stessa, l’ospite si troverà piacevolmente avvolto da stimolazioni sensoriali grazie alla presenza di installazioni e mostre fotografiche, esposizioni di opere d’arte e d’artigianato (non acquistabili direttamente), mentre in sottofondo echeggerà la melodia rilassante di un suonatore di Flauto Peruviano. Alla fine del percorso, lo spettatore si troverà nell’area destinata allo show.







L’area prescelta per lo spettacolo è stata ubicata accanto alla Villa comunale, nell’area denominata ex lavatoio. La serata sarà condotta da Domenico Milani, presentatore e conduttore dell’emittente Video Calabria. Tanti gli artisti che invece animeranno gli ospiti della serata. A partire dall’attore Carlo Gallo (Teatro Maruca) che si cimenterà in “Racconti sotto le stelle”; e quindi con i talentuosi musicisti “Frank Cory & Davide Calabretta Duo” che eseguiranno cover di brani di musica internazionale; con la danza spettacolare di “Mg Dance Studio” sotto la direzione artistica dell’insegnante Romina Spinelli; con gli intermezzi comici di Andy Bellotti; con i saltimbanco e della compagnia “Fuoco&Clownerie”; e con le sospensioni poetiche al trapezio di Tonia Mingrone.

All’ingresso del Castello sarà presente la biglietteria dove sarà possibile acquistare e scegliere tra 2 tipologie di biglietto: 8 euro per gli spettacoli, più 2 euro per l’accesso/visita al Castello; 18 euro per gli spettacoli e le degustazioni di vino, birra e prodotti alimentari (con 6 monete denominate “Gal” da scambiare all’interno delle aree destinate), più 2 euro sempre per l’accesso/visita al Castello. Per evitare code si consiglia di effettuare l’acquisto dei biglietti on-line al seguente linkhttps://www.diyticket.it/events/Musica/18317/calici-sotto-le-stelle-crotone.