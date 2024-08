“ Insieme è più bello “, è questo il titolo del musical andato in scena nella serata del 1 Agosto in piazza Diaz, momento di grande partecipazione sociale, che ha rappresentato il culmine del Centro estivo inclusivo proposto per la prima volta come progetto pilota dall’Ambito Territoriale di Cirò Marina e sposato dall’Amministrazione Comunale in co-progettazione con le associazioni Il Girasole APS e La Speranza APS.

Questo progetto, nato per promuovere l’Inclusione e la celebrazione delle diversità, oltre che dell’interculturalità del nostro territorio, ha visto per un mese la partecipazione attiva di bambini, ragazzi e adulti oltre che di educatori e operatori delle parti interessate, di diversa età, cultura e abilità, creando un mosaico di emozioni, talenti e umanità davvero molto signifcativo.

Il pubblico è stato subito catturato dalla coinvolgente performance dei partecipanti che hanno recitato e ballato insieme in perfetta armonia, dimostrando che le differenze possono diventare un punto di forza quando si lavora insieme per un risultato comune. Ogni scena rappresentata sul palco, era un invito a guardare il mondo con nuovi occhi, più aperti e comprensivi. Molto toccante è stato il monologo recitato da un giovane ragazzo speciale, che ha raccontato con delicatezza la diversità vista dai propri occhi e vissuta con il proprio corpo, regalando un momento di pura verità e intima bellezza.

Il musical inclusivo ha raccontato la storia di Salvo, ragazzo speciale, che trova difficoltà nell’esprimere le sue emozioni e le sue paure. Abbiamo visto come grazie agli amici e alla conoscenza di Wendy, suo primo amore, Salvo riuscirà a trascorrere una meravigliosa serata all’insegna del divertimento per poi superare gli esami di maturità con grande successo e sicurezza in sè stesso.

Come è stato detto sul palco dell’evento, questo progetto ha rappresentato la coesione e l’energia di un intero territorio, che ha dimostrato ancora una volta come la sinergia e l’empatia siano il grande motore per veder crescere la nostra terra.







ADVERTISEMENT

I partnership dell’iniziativa sono stati: l’associazione Nuova Era, la Polisportiva Punta Alice, la Cooperativa Family Center, la Protezione Civile e Ionio Sicuro e le imprese EdilPace Costruzioni Generali e Tenuta Iuzzolini.

Ringraziamo tutti coloro che hanno messo a disposizione del progetto tavoli e sedie: il ristorante pizzeria La Conchiglia, il Muretto, la pasticceria Lucy’s Bakery e il parco Senza Limiti che ha fornito un grande gonfiabile.

Le associazioni Il Girasole Aps e La Speranza Aps, hanno allestito uno stand con tutti i manufatti prodotti dai partecipanti al centro estivo, contraddistinti da differenti tecniche esaltando la creatività di ognuno. Finito il musical echeggiava nella piazza un grido di meraviglia e gratitudine da parte di molti genitori che hanno potuto assistere, a volte increduli, al successo dei propri figli. Tanti sono stati i complimenti da parte delle Istituzioni e del pubblico. L’augurio è che eventi come questo possano ripetersi e moltiplicarsi, affinché il messaggio di inclusione e intercultura possa raggiungere sempre più persone, rendendo la nostra comunità sempre più forte e unita.