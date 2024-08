Share on Twitter

Il 12 agosto 2024, alle ore 12.00, riaprirà il Centro Educazione dell’Ambiente Marino (CEAM) – Aquarium – Centro Recupero Tartarughe Marine (CRTM) in piazza del Santuario, località Capo Rizzuto, nel Comune di Isola di Capo Rizzuto.

La struttura, recentemente sottoposta a interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, ha beneficiato del finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MITE). Questi lavori rientrano nell’ambito dei trasferimenti per la gestione e il funzionamento dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto e del programma AMP per il clima – annualità 2020.







Durante l’evento di riapertura, i visitatori avranno l’opportunità di osservare l’ambiente marino tipico dell’AMP ricreato nelle vasche dell’acquario. Oltre a questo, sarà possibile vedere le tartarughe marine ferite, ospitate e curate presso il centro, in attesa di essere liberate in mare.