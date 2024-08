Teatro, sport e spiritualità possono coesistere. Ne dà prova lo spettacolo teatrale “Supersantos (Uno che ce l’ha fatta!)” di e con Donato Paternoster, che, venerdì 9 agosto alle ore 21, farà tappa nei Giardini di Hera del Museo Archeologico di Capo Colonna.

Ispirato a una storia vera, racconta le avventure di una promessa del calcio di provincia, un ragazzo che negli anni ‘90 rinuncia agli scarpini e alla serie A per rientrare nel mondo scalzo, da frate francescano.

Il monologo si rivela un pretesto per narrare la forte contrapposizione tra fede calcistica e fede religiosa, Maradona e San Francesco, ma anche e soprattutto, attraverso la vita del protagonista e questi due mondi così lontani e vicini, il successo e la sua rinuncia, quindi la scelta, la scelta di un uomo, la scelta che ognuno si ritrova a fare inevitabilmente nella propria vita.







Mettendo in connessione due mondi solo all’apparenza lontani, a metà tra chiesa e stadio, gli spettatori saranno coinvolti in una riflessione su successo, denaro e ricerca di sé stessi per dare un significato più alto alla propria esistenza. È previsto un biglietto di ingresso al costo di 10 euro. Per info e prenotazioni contattare il numero 0962.27697 o 379.1338626 (solo whatsapp).