Ci congratuliamo con il Club crotonese per l’importante traguardo raggiunto, centrando il punto nel Girone a Genova. Con questa vittoria gli atleti della Sakro Crotone si sono guadagnati il biglietto per la Poule Promozione 2025 – Beach Soccer FICG – Lega Nazionale superando prima Stella del Mare, poi il Faventia e per ultimo i sardi del Pirri. Grande soddisfazione da parte del Presidente Sergio Ferrari e dell’amministrazione provinciale per la meritata vittoria e un grande in bocca al lupo al Club e agli atleti crotonesi che si sono distinti nei vari match.

“La città di Cirò Marina – ha dichiarato Ferrari – è ormai da quattro anni la patria in Calabria e nel sud Italia del beach soccer. Sarà quindi un grande piacere e un grande onore avere il prossimo anno per la tappa di campionato di serie A, tra le squadre ospitate, la Sakro. Complimenti ragazzi!”.