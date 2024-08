Primi movimenti di futsal mercato per il Real Krimisa, ai saluti il portiere Simone Torchia che ha messo un’ottima pezza nel momento in cui, per vari motivi, avevamo perso tutti i portieri, a lui il nostro ringraziamento per la serietà e l’attaccamento alla maglia nel breve periodo in cui ha fatto parte della famiglia Real Krimisa, ed il laterale Francesco Gentile neo campione d’Italia con la rappresentativa U19 che, desideroso di nuove avventure, ha sposato la causa del Città di Fiore, a lui vanno i nostri ringraziamenti per tutto ciò che ha fatto ed un grosso in bocca al lupo per un campionato difficile come la C1, sappiamo già che si farà valere e ci renderà orgogliosi di lui.

Al netto di queste due partenze, sono stati confermati in massa tutto il gruppo squadra che ha completato lo scorso campionato.

In entrata vi sono da registrare il rientro dopo un anno sabatico del portiere Francesco Gentile e del bomber Emanuele Mummolo che con il confermatissimo Ceravolo porterà le reti per raggiungere i nostri obbiettivi, nuovi volti sono i fratelli Pace, Domenico un ultimo (difensore centrale)proveniente dal calcio a 11 e Fortunato pivot anche lui con trascorsi nel calcio a 11. Altro volto nuovo Leto Anton Pio giocatore che può fungere sia da pivot che da laterale, proveniente dal Città di Fiore dove ha trascorso tutta la sua vita calcistica, ringraziamo gli amici del Città di Fiore che hanno agevolato la riuscita dell’operazione.

La società ed il mister continuano a muoversi per trovare gli innesti giusti per provare a raggiungere un posto nei prossimi playoff, difficile ma non impossibile.

Al momento la rosa del Real Krimisa è la seguente:







ADVERTISEMENT

Portieri: Gentile Francesco, Lamazza Antonio, Nigro Francesco e Surace Francesco

Giocatori di movimento: Affatato Luigi, Bastone Luca, Bruno Cataldo, Ceravolo Agostino, De Bertolo Carlo, De Bertolo Daniele, De Bertolo Samuele, Fuscaldo Davide, Leto Anton Pio, Malena Fedele, Mummolo Emanuele, Pace Domenico, Pace Fortunato, Palmieri Niko; Pirito Giuseppe e Sinopoli Gianfranco.

Lo staff tecnico vede Mister Antonio Surace confermatissimo al timone con Natale De Luca che si occuperà dei portieri.