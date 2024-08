Strongoli – “Diari del Mare… tra paura e speranza” questo é il titolo dell’evento che il Rotaract Club Strongoli e Rizes Strongoli hanno voluto dare alla serata del 6 agosto scorso. Protagonistadell’importante appuntamento il tema dei viaggi della speranza, in una location d’eccezione, la spiaggia antistante il Lungomare di Marina di Strongoli. Oltre duecento coloro i quali hanno assistito alla proiezione del docufilm: “Will Real People”, sul salvataggio della Ocean Vickings. Presenti proprio Luna Esposito e Clementina Tonci Ottieri di will media. Alla proiezione è seguito un importante approfondimento sulla strage di Steccato di Cutro,con numerosi e di grandi spunti riflessivi gli interventi. Presenti alla serata, Manuelita Scigliano, presidente dell’associazione Sabir, Bruno Palermo, giornalista e scrittore, gli Ispettori Luzzaroe La Rosa del Comando dei Vigili del Fuoco di Crotone, oltre che a Giovanni Prestinice, Alfiere della Repubblica Italiana. Una serata di grande spessore culturale dunque, patrocinata dall’Amministrazione Comunale. Il messaggio emerso durante la serata è che “la cooperazione sembra essere l’unica strada per far si che le nostre comunità rinascano”. Dibattere su questi temi èfondamentale in modo che quella tragica giornata del 26 febbraio rimanga viva nella mente di chi ha avuto la fortuna di nascere dalla parte più “giusta” del Mondo. Rotaract e Rizes, insieme, lo hanno dimostrato.











