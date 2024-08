Share on Twitter

Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è stato registrato il 12 agosto 2024 alle ore 15:22:14 (ora italiana), con epicentro localizzato a 4 km a sud-ovest di Cirò, in provincia di Crotone (KR). L’evento sismico, che ha avuto coordinate geografiche 39.3640 di latitudine e 17.0240 di longitudine, si è verificato a una profondità di 25 km. La scossa è stata rilevata dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma.

Dati Evento

Data e Ora (UTC): 12-08-2024 13:22:14

12-08-2024 13:22:14 Data e Ora (Italia): 12-08-2024 15:22:14

12-08-2024 15:22:14 Magnitudo: ML 3.7

ML 3.7 Profondità: 25 km

25 km Coordinate Geografiche: Lat 39.3640, Lon 17.0240

L’area interessata dal terremoto rientra in una zona a media sismicità. La Calabria è storicamente una regione soggetta a eventi sismici di varia intensità, e questo evento rientra nei parametri attesi per la zona. È importante monitorare la situazione per eventuali sciami sismici o repliche che potrebbero seguire.

Il terremoto, sebbene di magnitudo moderata, potrebbe essere stato avvertito dalla popolazione locale, soprattutto nei comuni più vicini all’epicentro. Al momento, non si segnalano danni significativi a edifici o infrastrutture, né feriti. Tuttavia, le autorità locali stanno conducendo verifiche sul territorio per accertarsi della sicurezza di edifici e infrastrutture.







L’evento sismico è stato localizzato con precisione grazie alle reti sismiche nazionali e alle tecnologie avanzate di monitoraggio sismico dell’INGV. La magnitudo di 3.7 è considerata di livello moderato, ma sufficiente per essere percepita dalla popolazione nelle vicinanze dell’epicentro.

Il meccanismo di sorgente sismica, ossia il modo in cui le forze tettoniche hanno causato il terremoto, è ancora in fase di studio. Tuttavia, gli esperti dell’INGV suggeriscono che la regione è caratterizzata da faglie attive che possono generare sismi di questa entità.