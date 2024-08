Dopo essere rientrata dalla Germania, separatasi dal compagno, con al seguito i figli, Vincenzo ed Elisa, ha subito trovato posto come cassiera presso “Il Conad” dei fratelli Arcuri. Diventata negli oltre venti anni di lavoro un punto di riferimento per l’azienda, sempre disponibile, cortese e amabile, dopo una relativamente breve malattia, ieri si è spenta, Stella Paletta, 57 anni. Un forte improvviso dolore al seno, non le ha lasciato scampo. Perde la comunità di Cirò e, possiamo dire anche di Cirò Marina, una mamma dedita al lavoro, alla famiglia, ai figli, che ha sempre affrontato la vita con il sorriso e la sua fede. Trovare e scrivere parole per una mamma defunta è sempre difficile . Il dolore, infatti, quando si pensa alla mamma scomparsa così speciale, così unica, si intensifica e non si riesce a elaborare nessun pensiero sensato. Forse per i figli a per chi anche come me l’ha conosciuta e frequentata, basterà ricordarla per avvertire la sua mancanza. Possa la famiglia tutta trovare la giusta serenità.

I funerali si svolgeranno oggi Martedi 13 Agosto 2024 alle ore 17:00 nella Chiesa Madonna delle Grazie in Cirò.