Cirò Marina – “Uno scapestrato gruppo di giornalisti attori” come amano definirsi, ma sicuramente con la passione del teatro, hanno deciso dopo il fruttuoso e brillante appuntamento recitativo programmato a Crotone, di riproporre lo spettacolo teatrale anche nella nostra città, presso i Mercati Saraceni. Con lo slogan “la solidarietà non ha ancora voglia di andare in vacanza”… per la prima volta, il solidale gruppo di giornalisti attori noti e meno noti, porta uno spettacolo fuori dalla città di Crotone e il 16 agostoprossimo, alle ore 21:00 sarà in scena, come dicevamo, presso iMercati Saraceni di Cirò Marina. Come negli appuntamenti precedenti, “anche questa volta, l’intero ricavato della serata andrà in beneficenza a un’associazione del posto”. “Siamo certi, ci dichiarano, che cittadini e turisti non faranno mancare il loro generoso contributo”.

“Grazie all’amministrazione comunale di Cirò Marina per l’invito e l’organizzazione dell’evento. e grazie, in particolare, alla consigliera delegata, Virginia Marasco, per averci inserito nel cartellone teatrale estivo. La prevendita biglietti si svolge presso la Pro Loco di Ciro’ Marina, in piazza Diaz

e presso il negozio “Bloomsbury Gioielleria”, via Roma 170. Il ricavato della vendita dei biglietti servirà per acquistare dei defibrillatori che saranno consegnati ad associazioni del luogo. Un’iniziativa meritevole di solidale partecipazione.







ADVERTISEMENT