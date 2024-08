Si è conclusa felicemente anche quest’anno la colonia estiva per i bambini di Cirò, una iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale di Cirò, attraverso il Sindaco e l’Assessorato alle Politiche Sociali, che ha consentito a tanti bambini e ragazzi cirotani di vivere un mese all’insegna della spensieratezza nell’incantevole scenario di Cirò Marina, presso il Lido Bluriva che ringraziamo per la cortesia e la professionalità dimostrata durante questo mese.

“E’ stata un’esperienza stimolante e di positiva socializzazione – dichiarano il Sindaco Mario Sculco e l’assessore Maria Aloe”. La colonia ha coinvolto molti minori di età compresa tra i 7 ed i 14 anni. “Ci teniamo a ringraziare tutti agli operatori ed educatori per aver accompagnato i minori in questa esperienza e che ci hanno dimostrato la felicità dei bambini, oltre che l’utilità di questa esperienza per il suo valore di socializzazione. Il tempo trascorso è stato davvero coinvolgente, dobbiamo ripartire da qui. Dai più piccoli, dalla loro possibilità di diventare adulti consapevoli. Come sempre, come amministrazione comunale e come assessorato, cerchiamo di operare per favorire un sistema sociale che tenga conto delle esigenze di tutti, con un particolare occhio di riguardo nei confronti dei più piccoli. Continueremo a lavorare in questa direzione”.