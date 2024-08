Il Borgia Film Festival Itinerante ha raggiunto un nuovo traguardo con l’ottava edizione, svoltasi quest’anno nella suggestiva cornice del piazzale della Chiesetta dell’Annunziata a Girifalco. Organizzata dall’associazione culturale Cinemando, con il patrocinio del Comune di Girifalco, la kermesse ha confermato il suo valore nel panorama internazionale del cortometraggio, offrendo al pubblico una serie di opere che hanno toccato temi di grande rilevanza sociale.

La conduzione della manifestazione è stata affidata alla dott.ssa Rosalba Fusto, affiancata da Antonio Sinopoli, la cui energia ha saputo coinvolgere e intrattenere il pubblico. Quest’anno, 13 cortometraggi sono stati selezionati su un totale di 56 proposte provenienti da tutto il mondo, trattando argomenti delicati e attuali come la guerra, il femminicidio, il Covid-19, l’inclusione e l’immigrazione.

La serata inaugurale si è aperta con l’esibizione della talentuosa cantante Mariagrazia Peruzzi, seguita dai saluti istituzionali della vicesindaca Alessia Burdino, che ha espresso i ringraziamenti a nome dell’intera amministrazione comunale. Il protagonista assoluto della serata è stato l’attore Enzo Salvi, che ha incantato e fatto ridere il pubblico con una serie di sketch comici, confermando la sua abilità di intrattenitore versatile e amato.

La seconda serata ha visto esibirsi Francesco Rosanò, in arte Libra, e ha ospitato le attrici Raffaella Fico e Raffaella Di Caprio, che hanno condiviso con il pubblico storie della loro carriera artistica. Anche l’artista siciliano Orazio Rani, noto soprattutto in Sud America, ha arricchito la serata con la sua presenza. L’assessore alla cultura Elisa Sestito ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza culturale del festival, particolarmente in relazione alle tematiche affrontate dai cortometraggi in gara.







La terza serata ha offerto in anteprima il corto fuori concorso “Ninnaò”, girato proprio a Girifalco e presentato dal regista Ernesto Censori. La serata è stata arricchita dalla presenza dell’attore Gianluca Di Gennaro e del cantante Costanzo Del Pinto, che ha regalato al pubblico un’esibizione memorabile. Il duo Karen Posella e Anthony Junior Russomanno ha dato il via alla serata con una performance musicale.

Tra gli ospiti della serata anche l’attore calabrese Giuseppe Zavaglia, il regista Pasquale Giordano e Pino Scordamaglia, che hanno presentato “Il sogno di Piero”, un corto tratto da una storia vera e girato a Mesoraca. Il sindaco di Girifalco, Pietrantonio Cristofaro, ha espresso gratitudine verso la direttrice artistica per aver scelto Girifalco come location del festival, evidenziando il prestigio culturale della manifestazione.

La serata conclusiva ha visto la premiazione dei cortometraggi vincitori. La giuria, presieduta dall’attore calabrese Rino Rodio, ha assegnato il premio per il miglior cortometraggio ex aequo a “I bambini del pane bianco” e “Il segreto”. “Un bacio di troppo” ha ricevuto i premi per miglior attore protagonista e miglior attore non protagonista. Il premio della critica è stato assegnato al corto “Aishab”, mentre “Yuri” ha vinto per la miglior regia. Infine, il “Premio Sezione Speciale” è andato a “My Dream”.

Durante le serate, numerosi attori e registi hanno partecipato alla manifestazione, tra cui Gianni Pellegrino, che ha regalato al pubblico un divertente sketch. La direttrice artistica Rosalba Fusto ha concluso l’evento ringraziando l’amministrazione comunale di Girifalco, in particolare il Sindaco Pietrantonio Cristofaro, il vicesindaco Alessia Burdino, l’assessore alla cultura Elisa Sestito e il consigliere Vincenzo Olivadese. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Cinema Fusto di Borgia per le proiezioni, a Tele Pepè per la diretta, e a tutto lo staff che ha contribuito al successo del festival.

Il Borgia Film Festival Itinerante si conferma così un appuntamento di rilievo, capace di coniugare intrattenimento e riflessione su temi di attualità, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.