Cirò Marina, Mercati Saraceni – Oggi alle 21:30

Questa sera, nella suggestiva cornice dei Mercati Saraceni, l’Associazione Teatrale Culturale Krimisa avrà l’onore di presentare uno dei classici della commedia latina, “Menecmi a Krimisa” di Tito Maccio Plauto. La rappresentazione, frutto di un attento lavoro di adattamento e regia a cura di Giovanni Malena, promette di trasportare il pubblico in un viaggio senza tempo tra equivoci, doppi sensi e risate.

Il Cast

Il cast di questa produzione è composto da talentuosi interpreti locali che daranno vita ai coloriti personaggi plautini:







sarà interpretato da Pietro Sculco, con la sua abilità nel portare in scena il protagonista diviso tra identità e circostanze. Erozia , l’affascinante cortigiana, avrà il volto e la voce di Francesca Stasi.

Musica e Scenografia

Le musiche originali, che accompagneranno la rappresentazione, sono state composte da Giovanni Malena, offrendo una colonna sonora che sottolineerà i momenti salienti della commedia. La scenografia, affidata all’estro di Elio Malena, contribuirà a ricreare l’atmosfera dell’antica Roma, trasportando il pubblico direttamente nel mondo di Plauto.

Non perdete l’occasione di assistere a questa coinvolgente rappresentazione di “Menecmi a Krimisa”, un’opera che, nonostante i secoli trascorsi dalla sua creazione, continua a divertire e a far riflettere con la sua trama avvincente e i suoi personaggi indimenticabili. L’appuntamento è per questa sera alle 21:30 presso i Mercati Saraceni di Krimisa. Un evento imperdibile per gli amanti del teatro classico e per chiunque desideri trascorrere una serata all’insegna della cultura e del divertimento.