Un evento significativo ha segnato la mattinata del 12 agosto a Capo Rizzuto: la riapertura ufficiale del Centro Educazione dell’Ambiente Marino (CEAM), dell’Aquarium e del Centro Recupero Tartarughe Marine (CRTM), chiusi per un decennio. La cerimonia ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui il Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, il Vice Presidente Fabio Manica, la Sindaca di Isola di Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga, il Consigliere Provinciale Raffaele Gareri e numerosi volontari del WWF Crotone, guidati dal Presidente Paolo Asteriti.

I visitatori hanno avuto l’opportunità di fare un tour guidato dai giovani volontari del WWF Crotone, esplorando le grandi vasche che ricreano fedelmente l’ecosistema marino dell’Area Marina Protetta (AMP) di Capo Rizzuto. Tra gli ospiti d’onore dell’Aquarium, le tartarughe Vincenza e Selene, ricoverate presso il CRTM, aspettano di essere rimesse in mare una volta completato il loro percorso di guarigione.

Il CRTM svolge un ruolo cruciale nella tutela della fauna marina, coprendo un’area costiera di circa 200 km, da Cropani Marina fino a Rocca Imperiale. Questa vasta estensione ne fa un presidio fondamentale per la salvaguardia delle tartarughe marine e di altre specie a rischio.

La struttura, chiusa da dieci anni, ha subito importanti interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, resi possibili grazie al finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del programma AMP per il clima – annualità 2020. “Questa era una struttura completamente abbandonata,” ha dichiarato il Consigliere Raffaele Gareri, sottolineando gli sforzi fatti per restituire alla comunità un centro di riferimento per l’educazione ambientale.







Il CEAM non è solo un luogo di recupero, ma un vero presidio di legalità, un centro dove si farà cultura ambientale, portando le scuole di ogni ordine e grado a conoscere e valorizzare l’ambiente marino. “Il nostro obiettivo – ha affermato Gareri – è far sì che questo luogo diventi un punto di riferimento per la tutela dell’ambiente e l’educazione delle future generazioni.”

Il programma nazionale ‘TartAmar’, al quale il CRTM partecipa in collaborazione con il WWF, ha registrato nel solo biennio 2022-2023 la nascita di 987 piccole tartarughe, tra la provincia di Crotone, Catanzaro e Cosenza. Di queste, 309 sono state seguite fino al mare nell’ambito dell’Area Marina Protetta di Isola di Capo Rizzuto, Sovereto e Capo Colonna.

“Sono molto soddisfatto,” ha dichiarato il Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari. “Quando sono entrato in questa struttura un anno e mezzo fa, ho trovato un contesto abbandonato e inaccettabile. Abbiamo lavorato con determinazione per restituirla alla comunità, ma questo è solo l’inizio. L’Aquarium non deve essere visto come un punto di arrivo, bensì come un punto di partenza per costruire una rete di attrattori turistici che raccontino le bellezze del nostro territorio.”

La riapertura del CEAM segna dunque un nuovo capitolo nella storia della protezione e valorizzazione dell’ambiente marino a Capo Rizzuto, con l’auspicio che la struttura diventi un pilastro per l’educazione e la sensibilizzazione ambientale a livello locale e nazionale.