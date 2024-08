Cirò- Oltre sei mila persone all’evento dell’anno: “Incontri DiVini nel Borgo Antico”, giunta alla sua decima edizione “nella città dell’Enoteca regionale, del calendario di Luigi Lilio e di San Nicodemo Abate. Fiumi di vino e prodotti enogastronomici per le antiche vie del paese, affollati da turisti provenienti da tutta la Calabria. Un evento importante per l’associazione che ogni anno l’organizza con passione e professionalità: “Le Quattro porte” presieduto da Pierluigi Murgi, patrocinato dal ⁠comune di Cirò, ⁠Provincia di Crotone, Camera di Commercio, associazione “Città del Vino”, e dalla collaborazione delle associazioni locali che ha coinvolto anche i cittadini . Presente alla manifestazione tutte le cantine del comprensorio che vede Cirò come la sede dell’Enoteca regionale. Tanto vino e non solo, ma anche prodotti della cucina autoctona tra le vie dell’antico borgo animati da molti artisti di strada, gruppi musicali, arricchite da mostre di pittura e artigianato, che ha creato un atmosfera di festa che, si è protratto fino all’alba. Alla serata hanno preso parte oltre all’amministrazione comunale presieduto dal Sindaco Mario Sculco, il Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari, mentre l’Assessore Regionale Gianluca Gallo è intervenuto da remoto. Si tratta di un evento irrinunciabile che celebra il ricco patrimonio identitario, culturale, enogastronomico del territorio Cirotano e si distingue per il suo unico connubio di vini pregiati, musica e arte, offrendo ai visitatori un’esperienza sensoriale indimenticabile che come ogni anno attira migliaia di turisti. Rappresenta una tappa obbligata per tutti gli amanti del buon vino e della cultura. “Con questa decima edizione, scrive in una nota il presidente dell’associazione Pierluigi Murgi- vogliamo non solo celebrare un traguardo importante, ma anche rendere omaggio alla nostra terra e alle sue straordinarie risorse enogastronomiche”. Siamo orgogliosi di poter condividere con il pubblico- prosegue la nota- un evento che unisce degustazioni di eccellenza, arte e musica, in un contesto così suggestivo e ricco di cultura e di storia come il nostro antico territorio. Durante l’evento sono stati consegnati i premi del XXII Concorso Enologico Internazionale “Città del Vino”, sul terrazzo del Bastione Cannone. Dunque un evento straordinario che merita di essere prolungato, un solo giorno non è sufficiente.







ADVERTISEMENT