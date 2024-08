È difficile credere che siano trascorsi già 25 anni da quando abbiamo salutato la scuola per l’ultima volta come studenti. Eppure, eccoci qui, un quarto di secolo dopo il diploma, riuniti per una cena che non rappresenta solo un’occasione per condividere un pasto, ma un vero e proprio viaggio nel passato.

L’idea di organizzare questa cena è nata quasi per caso circa tre anni fa. Riunire la mitica VB è diventato un obiettivo condiviso da molti. Grazie a un efficace lavoro di squadra, siamo riusciti a ritrovare i contatti di tutti e in breve tempo il gruppo “Cena di Classe VB” ha preso vita.

Il luogo scelto per la cena non poteva che essere un posto che ricordasse i tempi del liceo: un ristorante sul nostro amato lungomare, che ci ha visti protagonisti di tante estati. Dopo i saluti iniziali e qualche occhiata emozionata, l’atmosfera è diventata subito familiare, riscaldata dai sorrisi e dalle battute che riecheggiavano tra i tavoli.

Durante la serata, i racconti del passato si sono intrecciati con quelli del presente. Vecchie storie sono riaffiorate tra una portata e l’altra, creando un’atmosfera di nostalgia ma anche di riflessione su come le nostre vite siano cambiate. Alcuni di noi sono diventati professionisti affermati, altri hanno formato una famiglia, alcuni hanno viaggiato per il mondo, mentre altri sono rimasti nella nostra piccola città, fedeli alle radici.







ADVERTISEMENT

Uno dei momenti più divertenti è stato quello dedicato alle foto. Tutti si sono trasformati in “fotografi improvvisati”, pronti a immortalare ogni momento, gesto, risata o smorfia.

La cena si è conclusa con una promessa: non aspettare altri 25 anni per rivederci. In fondo, non siamo poi così cambiati: siamo gli stessi ragazzi che 25 anni fa si affacciavano al mondo con un diploma in mano e mille sogni in testa.

I compagni di classe rappresentano davvero una categoria a parte. Si può anche non frequentarli per decenni, ma c’è sempre qualcosa di speciale che li unisce.