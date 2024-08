Share on Twitter

I carabinieri della Stazione Carabinieri di Crotone hanno eseguito, nella giornata di ieri, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna georgiana di 67 anni, indagata per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento è giunto ad esito dell’attività d’indagine svolta dai carabinieri della Stazione di Crotone, che ha riguardato episodi di maltrattamenti verbali e vessazioni messe in atto dalla donna nei confronti di un’anziana che accudiva come badante nello scorso anno.

Fondamentali le testimonianze dei familiari dell’anziana, invalida, che avevano riferito i comportamenti tenuti per mesi dalla badante, consistiti in insulti e anche maltrattamenti fisici.







La donna è stata rintracciata dai militari, che in esecuzione del provvedimento cautelare emesso dall’Autorità Giudiziaria crotonese l’hanno accompagnata alla casa circondariale di Castrovillari.

Il provvedimento è solo una parte dell’azione quotidiana svolta dall’Arma nell’ambito dei reati compresi nel “codice rosso”, per i quali l’attenzione è sempre massima.