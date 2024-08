Share on Twitter

​Un crotonese di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato, che ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Crotone nei confronti dell’uomo, indagato per i reati di atti persecutori, diffusione illecita di immagini a contenuto sessuale ed estorsione. Il provvedimento cautelare è scaturito a seguito della denuncia dell’ex compagna del soggetto e dei successiviaccertamenti investigativi condotti dai poliziotti della Squadra Mobile, che hanno permesso di ricostruire la complessa vicenda.

​Nello specifico l’uomo, subito dopo aver saputo che la compagna voleva terminare la loro relazione, ha iniziato a stalkerizzare la donna, con continui messaggi, chiamate, mail e appostamenti, inviando, inoltre, ad altri soggetti, fotografie intime della donna, di cui era riuscito ad impossessarsi.







​Anche dopo la denuncia della donna, l’uomo ha continuato con le sue condotte vessatorie, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

​Pertanto, attesi gli esiti degli accertamenti condotti, la Procura della Repubblica ha avanzato richiesta di idonea misura cautelare al G.I.P., che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed il soggetto, rintracciato in questo Centro, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.