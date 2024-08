Share on Twitter

La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di contrasto dei reati in genere, nella giornata del 15 Agosto, ha tratto in arresto un 34enne crotonese, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e con vari precedenti penali e di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli operatori dell’ U.P.G.S.P., durante il controllo domiciliare,avvertendo un forte odore di sostanza stupefacente, procedevano ad una perquisizione, nel corso della quale rinvenivano sostanza stupefacente di tipo eroina del peso di grammi 146,80, cocaina del peso di grammi 33,73, hashish del peso di grammi 94,34 nonché un bilancino di precisione e diverso materiale da confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro penale.







L’uomo tratto in arresto è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica.