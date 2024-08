Share on Twitter

Dal 19 ottobre al 19 novembre, il Marca, rinomato museo delle arti contemporanee della città di Catanzaro, ospiterà la Biennale Calabrese della provincia di Catanzaro. Questo attesissimo evento promette di essere un punto di riferimento per gli amanti dell’arte e del cinema, grazie all’impegno delle direttrici artistiche Paola Gravina e Tania Romeo, e alla partecipazione del regista Pasquale Giordano.

La Biennale Calabrese avrà come tema centrale l’arte contemporanea, con una vasta gamma di esposizioni che riflettono la creatività e l’innovazione degli artisti calabresi e internazionali. Paola Gravina e Tania Romeo, entrambe professioniste di spicco nel settore artistico, hanno curato con attenzione la selezione delle opere, garantendo un’esperienza unica per i visitatori.

La sezione cinema sarà gestita dal regista Pasquale Giordano, noto a livello nazionale per i suoi progetti cinematografici di successo. Giordano, diplomato presso l’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna, dove ha studiato regia e sceneggiatura, si occuperà delle giornate dedicate al cinema in collaborazione con Paola e Tania.

“Sono onorato di avere questo importante compito,” ha dichiarato Giordano. “Cercherò di valorizzare la Calabria e i calabresi tramite questo evento così significativo.”







Pasquale Giordano ha guadagnato una notevole reputazione nel mondo del cinema per i suoi progetti emozionanti e di successo, spesso realizzati con il supporto del direttore tecnico Pino Scordamaglia. Tra i suoi lavori più noti ci sono:

‘La Sacra Effigie di Mesoraca’

‘Il Sogno di Piero’ , prodotto dall’associazione Il Futuro odv

, prodotto dall’associazione Il Futuro odv La serie ‘Figli Da Gente’ , con la produzione di Antonio Malena e la collaborazione di Leonardo Graziosa, Daniele Malena e Iris Greco

, con la produzione di Antonio Malena e la collaborazione di Leonardo Graziosa, Daniele Malena e Iris Greco ‘Un Mondo Migliore’

Il video promozionale su San Luca RC arti e mestieri, prodotto dall’associazione San Luca Illustrato

La passione di Giordano per il cinema è evidente fin dalla giovane età. All’età di 13 anni ha scritto una trama su un film sulla Prima Guerra Mondiale, molto apprezzata in una scuola di cinema a Roma. A 18 anni, insieme ai suoi compagni di classe, è stato invitato a partecipare a Ciak Junior, ricevendo i complimenti dalla redazione per una trama inviata.

La Biennale Calabrese della provincia di Catanzaro al Marca rappresenta un’importante vetrina per l’arte e il cinema della regione. Grazie all’impegno di Paola Gravina, Tania Romeo e Pasquale Giordano, l’evento promette di essere un’occasione imperdibile per scoprire e celebrare la ricchezza culturale della Calabria. Non perdete l’opportunità di partecipare a questo straordinario evento dal 19 ottobre al 19 novembre.