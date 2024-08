Un eroe della Seconda Guerra Mondiale

ieri, 18 agosto 2024, si è serenamente spento all’età di 104 anni Ernesto Terminelli, il più anziano di Cirò Marina, Medaglia d’Onore del Presidente della Repubblica al merito della Patria.

Ernesto Terminelli è stato un soldato del Regio Esercito Italiano durante la Seconda Guerra Mondiale. Con la capitolazione del Regno Italiano l’8 settembre 1943, Ernesto si rifiutò di collaborare con i tedeschi. Questo atto di coraggio gli costò la deportazione da Creta, passando per il Peloponneso, fino a un campo di concentramento a Berlino: M – Stamlager III D 183.

Salvatore, il figlio di Ernesto, ha voluto condividere alcuni documenti storici per ricordare e onorare la memoria del padre. Tra questi, il documento di riconoscimento/passaporto consegnato dai nazisti a Ernesto prigioniero di guerra, nonché lettere di corrispondenza tra Ernesto e la sua famiglia e tra lui e Tommaso Russo, un compaesano detenuto in un altro campo di concentramento.







Un documento particolarmente toccante è una pagina del diario di Ernesto, curato durante la sua prigionia dal 6 gennaio 1944 al 15 gennaio 1944. Il diario prosegue fino a pochi giorni prima della liberazione del campo da parte dei russi.

Dopo la resa incondizionata della Germania, i genitori di Ernesto persero ogni traccia del figlio. Due documenti inviati alla Croce Rossa Internazionale e alla Pontificia Commissione di Assistenza testimoniano la loro disperata ricerca di informazioni.

In occasione della Giornata della Memoria, Sua Eccellenza il Prefetto di Crotone ha consegnato a Ernesto Terminelli un attestato di benemerenza per il suo coraggio nel non collaborare con i tedeschi e per aver accettato con dignità la deportazione nei campi di concentramento.

Ernesto Terminelli lascia un’eredità di coraggio, sacrificio e amor di patria, esempio per le generazioni future.

i Funerali

Ne danno il triste annuncio i figli Maria e Salvatore, la nuora Mariella, i nipoti e i parenti tutti. I funerali si terranno nella Chiesa di S. Cataldo V. lunedì 19 agosto 2024 alle ore 16:45. La salma muoverà dalla propria abitazione sita in via Roma n. 30.