Domenica 11 agosto 2024, la Banda del Distretto Arbëresh ha festeggiato i propri 30 anni, in Piazza Dante, a Pallagorio, nell’ambito del FestivalLuleLule, patrocinato dall’amministratore comunale di Pallagorio. La Banda nasce nel 1994, come Banda di Pallagorio fondata dal Maestro Francesco Amendola, tutt’oggi direttore e coadiuvato dai Maestri Pasquale Gentile, Giuseppe Abate e Alfredo Piro. Dal 2017 il Maestro ha unito ad essa la cultura bandistica di Carfizzi e San Nicola fondando la Banda del Distretto Arbëresh. Fin dai primi tempi e nel corso di questi anni, la Banda si è esibita a livello regionale (in tutte le province), nazionale (Roma, Firenze, Pistoia, Ravenna, Rimini, Aosta…), internazionali (Francia, Spagna, Svizzera). Durante la serata dell’anniversario sono stati invitati alla presenza tutti i 150 allievi che hanno partecipato sia per breve che lungo periodo all’interno della Banda, molti di loro hanno scelto di rispolverare il proprio strumento partecipando alla sfilata, svolta prima del concerto per le vie principali del Paese e accompagnata da un folto corteo di persone. Il Maestro ha voluto omaggiare ognuno di loro con un attestato di partecipazione e una maglietta celebrativa come segno di gratitudine e stima. Durante la serata sono state consegnate anche targhe di riconoscimento ai Maestri, agli sponsor New Day di Salvatore Astorino, Mr Dog di Luigi Bartolo, Gioacchino Mustacchio e figli e Licciardi SAS, sempre presenti e disponibili, e musicisti presenti da sempre Tonino Gentile, Ruggero Fulvi e Pasquale Mustacchio. La serata è stata presentata da Leo Medea, del Gruppo Palkromel, e il numeroso pubblico ha avuto modo di ascoltare sia un programma classico, diretto dal Maestro Gentile, che uno più leggero e moderno con dei medley dedicati a Sanremo 2024 arrangiati dal Maestro Amendola, a Morricone, diretti dello stesso Maestro Amendola.







ADVERTISEMENT