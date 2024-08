L’associazione Città del vino quest’anno, ha voluto dare il patrocinio all’evento “Incontri Divini nel Borgo”, giunto alla sua X* Edizione, premiando le aziende di tutta la Calabria vincitrici del Concorso Enologico Internazionale. È stato un successo per le aziende ed i produttori che stanno facendo un lavoro straordinario malgrado le problematiche del settore. La kermesse, a cui hanno partecipato il sindaco di Cirò Mario Sculco ed il Presidente della Provincia Sergio Ferrari, nonché sindaco di Cirò marina, è stata l’occasione per ricordare che “Città del vino”premia anche i Comuni e quindi i territori dove insistono le aziende per una migliore sinergia istituzionale. Durante la cerimonia è stato ricordato, com’era doveroso, il compianto Prof. Antonio Librandi a circa un anno dalla sua scomparsa. Un grande ringraziamento-scrive il vice presidente nazionale dell’associazione” Città del Vino” Francesco Paletta- va all’associazione “Le Quattro Porte” per aver saputo, ancora una volta, organizzare insieme alle altre associazioni del paese ed ai tanti volontari, questo evento mediatico, enogastronomico e culturale unico ed inimitabile. L’associazione Città del vino- conclude Paletta- sarà sempre al fianco di tali eccellenze con l’augurio che possa diventare per Cirò un volano di sviluppo decisivo insieme al centro storico ed ai tanti monumenti storici, anche investendo risorse importanti da parte della Regione Calabria per renderlo fruibile in più giornate.







