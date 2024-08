Share on Twitter

La Polizia Locale di Cirò Marina, in seguito alle direttive emesse dalla Prefettura di Crotone e dal Sindaco Sergio Ferrari, ha implementato un dispositivo specifico di attività preventive e repressive durante il mese di agosto. Il focus delle operazioni è stato rivolto alla sicurezza stradale ed al contrasto della cosiddetta “mala movida“, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nella cittadina.

Nello specifico, durante il periodo di Ferragosto, sono stati intensificati controlli stradali che hanno portato ai seguenti risultati:

– Veicoli controllati: circa 200

– Rimozione di veicoli: 1 veicolo

– Sinistri stradali rilevati: 5

– Sanzioni per violazioni al Codice della Strada: 123

– Altre sanzioni: 1 veicolo posto a sequestro perché sprovvisto di polizza assicurativa, 5 contestazioni per omessa revisione e 1 per mancata esibizione dei documenti.







Nel contesto delle operazioni di contrasto alla “mala movida”, la Polizia Locale ha effettuato verifiche su locali di intrattenimento, riscontrando e contestando due sanzioni a carico di altrettanti esercizi commerciali per violazione degli orari di diffusione sonora, contribuendo così a garantire il rispetto della quiete pubblica.

“I risultati di queste operazioni hanno dimostrato il nostro costante impegno nel garantire la sicurezza della comunità, sia dal punto di vista della circolazione stradale che del rispetto delle normative del quieto vivere”, ha dichiarato SALVATORE ANANIA, Comandante della Polizia Locale di Cirò Marina.

I dati complessivi relativi alle operazioni condotte durante l’intera stagione estiva saranno resi noti in un report dettagliato previsto per il prossimo autunno.