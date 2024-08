La sindaca di Scandicci Claudia Sereni, amica dell’Onorevole Nicodemo Oliverio di Cirò, e un rappresentante della giunta di Scandicci: Salvatore Saltarello di origini di Cirò Assessore con deleghe a Partecipate, Politiche e gestione dei rifiuti, Lavori pubblici, Promozione sportiva, Edilizia, Personale, nei giorni scorsi hanno fatto visita al borgo antico di Cirò visitando il palazzo dei musei che ospita il museo di Luigi Lilio riformatore del calendario gregoriano, di Giano Lacinio Alchimista del 500, della civiltà contadina, nonché sede della Enoteca Regionale. “Tanta cultura in un solo posto” ha detto entusiasta la sindaca accompagnata dal marito il regista Enzo Coluccio, è un paese che offre paesaggi mozzafiato dove anche l’aria è impregnata di cultura, tra castello medievale musei, centro storico e museo archeologico. E’ rimasta entusiasta nel visitare il museo di Lilio e scorgere che il Compendium del calendario di Lilio, è stato rinvenuto nel 1981 da Thomas Settle proprio in Toscana presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Inoltre sindaca e assessore hanno apprezzato la scenografia gli abiti gli oggetti che costituiscono il museo culturale grazie al ricercatore e Direttore ICCOM del CNR di Firenze. E ancora:” ho incontrato tantissime persone che hanno vissuto, hanno amici o vivono a Scandicci, prosegue la sindaca- Tra i tanti luoghi che stiamo visitando, non potevano mancare Cirò e Cirò Marina dopo i tanti racconti quasi epici di Salvatore Salterello che viene da questi posti meravigliosi. La Sindaca Sereni è stata apprezzata dal sindaco Mario Sculco e dalla sua Giunta, e si è detto orgoglioso che un cirotano possa presiedere nella giunta del comune di Scandicci. “Quello che ho scoperto è un territorio straordinario, ricco di storie e di emozioni”, prosegue la sindaca di Scandicci- fatto di persone che ogni giorno si impegnano per rigenerare spazi, relazioni e la reputazione di un territorio che vuole emanciparsi da un passato che gli sta stretto, guardando con entusiasmo a un futuro fatto di bellezza e legalità. Ieri tra le tante cose ho capito anche l’orgoglio di un territorio che ha visto crescere una persona come Salvatore che oggi è assessore della mia Giunta. Non mi aspettavo questa accoglienza, ma i sindaci di Cirò Marina Sergio Ferrari e di Cirò Mario Sculco con alcuni consiglieri comunali ci hanno aperto le stanze del Comune, del loro museo bellissimo dedicato a Luigi Lilio che progettò il calendario gregoriano, ci hanno fatto conoscere i loro straordinari vini, le spiagge più belle e accolto con tutti gli onori. Magari in futuro potremmo pensare a qualche gemellaggio culturale con la figura di Lilio, dopo tutto una copia del compendium è stato rinvenuto proprio nelle nostre biblioteche toscane, come pure la famosa Biccherna che si trova a Siena.







