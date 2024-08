Screenshot

I controlli del personale militare nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi sicuri 2024” proseguono con rigore, interessando numerose strutture turistiche e balneari lungo il tratto di costa sotto la giurisdizione della Capitaneria di Porto di Crotone. Quest’area si estende dal Comune di Crucoli fino a Sellia Marina, coprendo un’ampia porzione di litorale calabrese, caratterizzata da un’intensa attività turistica, soprattutto nel periodo estivo.

L’operazione, che mira a garantire la sicurezza delle spiagge e dei bagnanti, ha visto i militari impegnati in una serie di verifiche. Oltre al controllo dei titoli concessori e della regolarità dell’occupazione degli spazi demaniali marittimi, l’attenzione è stata focalizzata soprattutto sulla verifica del possesso delle dotazioni di sicurezza e del rispetto delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza di sicurezza balneare n. 42/2024, emessa il 12 aprile 2024.

Dall’inizio dell’operazione, sono stati eseguiti 114 controlli presso le strutture balneari situate lungo la costa di competenza. Solo negli ultimi giorni, le ispezioni hanno portato all’accertamento di diverse irregolarità in 9 strutture, con conseguenti sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di oltre 9.000 euro.







In particolare, in sette di queste strutture, nonostante la presenza di numerosi bagnanti che usufruivano dei servizi offerti in spiaggia, è stata riscontrata l’assenza del personale addetto all’assistenza e al salvataggio, un obbligo fondamentale per garantire la sicurezza dei fruitori del litorale. Inoltre, in altre due strutture sono state riscontrate carenze nelle dotazioni di sicurezza previste dall’ordinanza.

Grazie all’intervento tempestivo del personale militare, le condizioni di sicurezza sono state prontamente ripristinate. Le strutture carenti hanno infatti provveduto a reintegrare il servizio di assistenza e salvataggio e ad adeguarsi alle normative vigenti riguardanti le dotazioni di sicurezza.

L’operazione “Mare e Laghi sicuri 2024” si conferma quindi un importante strumento di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza sulle coste italiane, assicurando che le strutture balneari rispettino le normative necessarie a tutelare la vita dei bagnanti. I controlli proseguiranno senza sosta per tutta la stagione balneare, con l’obiettivo di mantenere elevati gli standard di sicurezza lungo tutto il tratto di costa sotto la giurisdizione della Capitaneria di Porto di Crotone.