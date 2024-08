Share on Twitter

Con il governo Meloni stiamo cambiando l’Italia” è il titolo della campagna informativa di Fratelli d’Italia su quattro riforme che sta portando avanti l’esecutivo: fisco, giustizia, autonomia, premierato.

Fratelli d’Italia in tutto il mese di Agosto ha organizzato iniziative nelle località turistiche di tutta Italia.

Dopo la prima tappa sul lungomare di Crotone, il secondo appuntamento è stato a Strongoli Marina.

I militanti e i dirigenti di FDI della federazione di Crotone hanno distribuito un depliant informativo sulle riforme ed anche l’opuscolo informativo “Per i nostri anziani, mai più soli”, con tutti gli importanti provvedimenti assunti nei confronti di una fascia di popolazione particolarmente fragile nel periodo estivo.







Presenti i senatori Orsomarso a Crotone e Rapani a Strongoli Marina, che hanno partecipato alla manifestazione e completato assieme ai passanti il Cruciverba dei Patrioti, un modo semplice, ma anche leggero, per raccontare la verità sui provvedimenti del governo di centrodestra e per mettere in luce le contraddizioni della sinistra.

Previste altre tappe in altri Comuni della Provincia, con la partecipazione di altri parlamentari e con la presenza costante dei dirigenti provinciali e degli eletti della nostra federazione.