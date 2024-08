Oggi, Cirò Marina commemora il sesto anniversario della scomparsa di Tonino Anania, una figura storica e carismatica che ha lasciato un’impronta indelebile nel settore turistico locale. Tonino era il proprietario del White, uno degli stabilimenti balneari più rinomati della zona, conosciuto non solo per la sua splendida piscina e l’eccellente ristorante, ma anche per la sua incantevole spiaggia, bagnata da un mare che vanta ben 24 Bandiere Blu. Un riconoscimento che testimonia la qualità delle acque e la cura che Tonino ha sempre avuto per l’ambiente circostante.

I clienti abituali di Tonino, tra cui Michele Rajani, il dottore Librandi e il dottore Parrilla, lo chiamavano affettuosamente “il Re”. Questo soprannome non era solo un segno di rispetto, ma anche un riconoscimento del suo ruolo fondamentale nello sviluppo del turismo a Cirò Marina. Tonino, infatti, è stato tra i primi a comprendere il potenziale turistico della zona, portando avanti iniziative pionieristiche come l’apertura del ristorante L’ekò, che per primo animò Piazza Díaz, trasformandola in un vivace punto di incontro.

La sua intraprendenza lo ha portato anche oltre i confini locali, con l’apertura di ristoranti in Belgio, a Frascati e a Roma, dove ha continuato a diffondere il suo amore per la cucina e l’ospitalità.

Il giorno del suo funerale, Cirò Marina si è fermata per rendere omaggio a un uomo che per molti era un vero e proprio simbolo. Via Libertà e Piazza Kennedy, dove si trova la Parrocchia di San Nicodemo, erano gremite di persone accorse per dare l’ultimo saluto a Tonino. La chiesa non poteva contenere tutti i presenti, segno tangibile dell’affetto che la comunità nutriva per lui.







Oggi, il White rimane un luogo di attrazione per i turisti, che si mettono in fila ogni sera per scattare una foto davanti alla famosa insegna. Alcuni entrano persino a chiedere il permesso di fare foto all’interno, testimoniando come la memoria di Tonino Anania sia ancora viva e presente. Non è raro sentire storie di turisti che affermano di venire a Cirò Marina solo per visitare il White, un chiaro segno del legame profondo che Tonino ha saputo creare tra questo luogo e chi lo ha frequentato.

Sei anni dopo la sua scomparsa, il ricordo di Tonino Anania continua a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e nella vitalità del White, il suo più grande lascito, un luogo che incarna l’amore per il mare e la tradizione, e che continua a rappresentare l’eccellenza turistica di Cirò Marina.