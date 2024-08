Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 26 agosto, un uomo di 53 anni, Massimo Sepe di Crotone, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale sulla strada consortile. Sepe, ex sottufficiale della Guardia di Finanza, stava percorrendo la strada in sella alla sua Ducati Monster 696 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda proveniente dalla direzione opposta, all’altezza di un curvone dopo il cavalcavia ferroviario.







L’impatto è stato fatale, probabilmente a causa di una grave lesione all’arteria femorale provocata dal manubrio della moto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il trasporto d’urgenza all’ospedale di Crotone, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La Polizia Stradale sta indagando sull’accaduto per chiarire la dinamica dell’incidente. Massimo Sepe lascia due figli.