Share on Twitter

Share on Facebook

E’ stata presentata questa mattina presso la Casa della Cultura l’edizione 2024 de “L’Imboscata a mare”, evento promosso dal Comune di Crotone in collaborazione con Esperienze Aps che si terrà dal 28 agosto al 1 settembre nell’Orto Tellini, evento inserito nel cartellone estivo Crotone Summer 2024.

A presentare l’iniziativa l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano e il giornalista Federico Casanova che dialogherà con gli ospiti nel corso delle serate in merito ai temi di cronaca e attualità.

Cinque serate di dibattito e approfondimento, alla presenza di sette volti noti della politica e del giornalismo italiano, per accendere i riflettori sull’attualità e orientarsi nei continui cambiamenti della società di oggi, ma anche per conoscere più da vicino sette protagonisti dell’informazione contemporanea.

Francesco Borgonovo, Marcello Sorgi, Augusto Minzolini, Sergio Rizzo, Francesco Giubilei, Diego Fusaro e Federico Pizzarotti.







ADVERTISEMENT

Personaggi che, in maniera anche molto diversa l’uno dall’altro, rappresentano delle eccellenze di professionalità, competenza, esperienza e preparazione, qualità che hanno permesso loro di catalizzare successo e apprezzamento unanime nel corso degli anni.

Tutti gli appuntamenti che prevedono anche il coinvolgimento del pubblico si terranno alle 21.00 nella cornice del riqualificato Orto Tellini.

Il 28 agosto interverrà Francesco Borgonovo, vice direttore del quotidiano “La Verità”, il 29 agosto Sergio Rizzo già vice direttore de “La Repubblica” e coautore del bestseller “La Casta”, il 30 agosto Diego Fusaro filosofo e opinionista con Federico Pizzarotti già sindaco di Parma, il 31 agosto Augusto Minzolini già direttore del TG1 e Francesco Giubilei direttore della rivista “Nazione Futura” e il 1 settembre Marcello Sorgi già direttore del TG1 e del quotidiano “La Stampa”.

“Siamo al secondo anno dell’Imboscata al Mare. Anche quest’anno sarà l’occasione per dialogare su temi di stretta attualità con ospiti prestigiosi in una cornice particolarmente suggestiva ed ospitale come Orto Tellini. L’invito è alla cittadinanza a partecipare” ha detto l’assessore Corigliano.