Un’altra storia di salvataggio ha avuto luogo nel Mar Ionio, grazie all’impegno congiunto di diverse figure professionali e volontari. Durante un’operazione di monitoraggio cetacei al largo delle coste di Crotone, Carmelo Fanizza, membro della Jonian Dolphin Conservation di Taranto, ha avvistato e recuperato un piccolo esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta.

Il recupero della tartaruga è avvenuto durante una normale operazione di monitoraggio, che Fanizza stava svolgendo a bordo della sua imbarcazione. Dopo aver localizzato l’esemplare in difficoltà, ha immediatamente contattato Paolo Asteriti, presidente del centro di recupero. Asteriti ha prontamente coinvolto i membri del centro di recupero, che si sono attivati per ricevere la tartaruga al porto di Crotone.

Nel frattempo, la naturalista Giada San Giovanni ha contattato il direttore sanitario Giuseppe Bruno di Cirò Marina, il quale ha aperto il proprio studio per visitare la tartaruga appena giunta al porto. Dopo una rapida valutazione, il dottor Bruno ha deciso di operare immediatamente il piccolo animale per rimuovere un amo che si era conficcato in gola. L’intervento chirurgico è stato un successo, con l’amo rimosso senza complicazioni.

Dopo l’operazione, la tartaruga è stata trasferita al centro di recupero presso il centro di educazione alla legalità e all’ambiente in località San Leonardo di Cutro. Qui, l’équipe medica composta dalla tirocinante Veronica, le stagiste Roberta e Gessica, e il supporto di numerosi volontari, si è presa cura del piccolo esemplare, monitorando attentamente la sua ripresa.







Grazie a questi sforzi combinati, siamo fiduciosi che la tartaruga possa essere restituita al suo habitat naturale nel giro di poche settimane. Questo episodio non è solo una testimonianza dell’importanza della collaborazione tra professionisti e volontari, ma anche un esempio di come la tutela della fauna marina richieda un costante impegno e attenzione.

Il Mar Ionio, infatti, è una delle aree più importanti per la conservazione delle tartarughe marine e la Jonian Dolphin Conservation continua a svolgere un ruolo cruciale nella salvaguardia di queste specie minacciate.