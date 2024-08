Share on Twitter

Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è stato registrato oggi, 27 agosto 2024, alle ore 14:47:43 (ora italiana) nella zona del Mar Ionio Settentrionale, nelle acque tra Cariati e Rossano, in Calabria. La scossa, avvenuta a una profondità di 35 chilometri, ha avuto coordinate geografiche di 39.6720° di latitudine e 17.1680° di longitudine. L’evento è stato rilevato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma.

Il sisma è stato avvertito in diverse località costiere della Calabria, con segnalazioni che provengono principalmente dalle città di Cariati e Rossano. Al momento, non si registrano danni a persone o strutture, ma la Protezione Civile e le autorità locali stanno monitorando la situazione per eventuali sviluppi.

Il Mar Ionio Settentrionale è una zona sismicamente attiva, dove si verificano frequentemente terremoti di intensità variabile a causa della complessa dinamica delle placche tettoniche che interessano l’area. Anche se la scossa di oggi non ha causato danni significativi, eventi di questo tipo sono sempre oggetto di attenzione e monitoraggio da parte delle autorità competenti.

La popolazione locale è invitata a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a mantenere la calma, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Cosa Fare in Caso di Terremoto







In caso di nuove scosse, è importante ricordare alcune semplici regole di comportamento:

Durante il terremoto : Cerca riparo sotto un tavolo o un mobile robusto, lontano da finestre e oggetti che potrebbero cadere. Se sei all’aperto, allontanati da edifici, alberi e linee elettriche.

: Cerca riparo sotto un tavolo o un mobile robusto, lontano da finestre e oggetti che potrebbero cadere. Se sei all’aperto, allontanati da edifici, alberi e linee elettriche. Dopo il terremoto: Verifica eventuali danni alla tua abitazione e non utilizzare ascensori. Segui le istruzioni delle autorità locali e preparati a eventuali scosse di assestamento.

Le autorità continueranno a monitorare la situazione e forniranno aggiornamenti tempestivi su eventuali sviluppi.