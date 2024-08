Nel pomeriggio del 26 agosto 2024 i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina sono intervenuti presso uno stabilimento balneare del lungomare cittadino dove era stata segnalata la presenza di un soggetto armato tra i bagnanti. Gli accertamenti condotti subito dopo il tempestivo intervento delle pattuglie in circuito hanno consentito di rintracciare ed identificare il soggetto, nonché di accertare la natura dell’arma, ovvero una pistola metallica a salve, regolarmente munita del previsto tappo rosso inamovibile, posta in sequestro dai militari intervenuti. Le attività successive all’intervento, inoltre, hanno permesso di effettuare una prima ricostruzione della dinamica dell’evento, scaturito da un alterco tra il cinquantanovenne e un turista, avente ad oggetto il fatto che il primo – visibilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche – aveva importunato la figlia minore del secondo, a seguito di cui l’indagato lo avrebbe minacciato di morte prelevando, poco dopo, la pistola a salve dal suo motociclo. Il cinquantanovenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone per il reato di minaccia aggravata.







