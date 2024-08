Continuano senza sosta i controlli da parte dell’Arma dei Carabinieri volti a prevenire e reprimere i reati collegati sia alla dispersione della risorsa idrica tramite allacci abusivi sia al furto di energia elettrica.

Nella mattinata del 27 agosto u.s., i militari della Stazione di Petilia Policastro (KR), coadiuvati da personale specializzato della società Con.Gesi e personale specializzato Enel, nell’ambito di un servizio mirato, procedevano al controllo di alcune abitazioni ed esercizi commerciali nella frazione Pagliarelle di Petilia Policastro, denunciando quattro soggetti, una 68enne e un 34enne per furto aggravato di acqua, una 39enne e un 84enne, per furto di energia elettrica.

Nel corso del controllo i militari rinvenivano allacci e innesti abusivi alla rete idrica pubblica, utilizzati non solo per uso domestico ma – addirittura – anche per l’irrigazione di piccoli terreni agricoli. I deferiti non risultavano in possesso di regolare contratto idrico e gli allacci abusivi sono stati immediatamente interrotti.

Il servizio messo in atto dai militari della Stazione di Petilia Policastro, permetteva di individuare un allaccio abusivo -utilizzato per il funzionamento di alcuni elettrodomestici -all’interno di un salone per acconciature, salone che, in seguito a controlli approfonditi, è risultato anche abusivo, in quanto la proprietaria non ha mai presentato la prevista segnalazione certificata di inizio attività al Comune, non essendo nemmeno in possesso della prescritta qualifica professionale; pertanto venivano elevate sanzioni amministrative di euro 1.000,00 (mille), nonché disposto il sequestro dell’attrezzatura e la chiusura immediata dell’attività.







Nel corso dei controlli è stato deferito in stato di libertà anche un altro soggetto del posto, in quanto nella sua abitazione è stato rinvenuto un allaccio abusivo alla rete elettrica.

I controlli proseguiranno, in sinergia con personale specializzato, nelle prossime settimane, al fine di garantire, soprattutto in questi giorni caratterizzati dalle elevate temperature, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni criminali legati sia al furto di acqua che al furto di energia elettrica.