La Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha denunciato e sanzionato il titolare e due baristi di un noto locale di intrattenimento del capoluogo, per aver somministrato bevande alcoliche a due minorenni.

Nel corso di un controllo al locale, gli agenti hanno rilevato che i baristi avevano appena servito dei cocktail a base alcoolica a due giovani, apparentemente minori; in effetti, l’identificazione dei due ha consentito di accertarne l’età, rispettivamente 13 e 17 anni, per cui hanno proceduto alle relative contestazioni. Per la somministrazione al minore di anni 13, il barista e l’esercente del locale sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone; la prevista sanzione amministrativa è stata applicata per la somministrazione all’altro minore, nonché per aver omesso di sospendere la somministrazione di bevande alcooliche tra le ore 3.00 e le ore 6.00.







Inoltre, gli operatori hanno sanzionato amministrativamente il titolare di un locale del lungomare, per aver occupato abusivamente una porzione di suolo pubblico mediante la posa di sedie, tavoli e fioriere, superiore a quella per cui era stato autorizzato.