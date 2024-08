Share on Twitter

Questo pomeriggio, intorno alle 16:35, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una chiamata di emergenza da parte del 118, che segnalava un grave incidente stradale sulla Statale 106, all’incrocio che collega Strongoli a Rocca di Neto. L’incidente ha coinvolto un camion autoarticolato e un’autovettura, con gravi conseguenze per il conducente dell’auto.

Il ferito, in condizioni critiche, è stato immediatamente soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro per le cure necessarie.







Sul luogo dell’incidente è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cirò Marina, arrivata con due mezzi. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante. Durante queste operazioni, la Statale 106 è stata temporaneamente chiusa al traffico.

La Polizia Stradale e Anas sono giunte sul posto per effettuare i rilievi necessari e gestire la viabilità, al fine di ripristinare la sicurezza sulla strada.