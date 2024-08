Con grande apprensione, la sorella Giada comunica la scomparsa di suo fratello, Franco Mastrota, di 29 anni. Franco si è allontanato dalla comunità di Cirò Marina (KR) lo scorso 25 agosto, e da allora non si hanno più sue notizie. È fondamentale sottolineare che Franco segue una terapia medica essenziale per la sua stabilità. Senza le sue medicine, potrebbe trovarsi in uno stato di confusione e potrebbe diventare aggressivo.

L’assenza di qualsiasi contatto con lui preoccupa enormemente la famiglia. Franco non ha modo di mettersi in comunicazione, e ogni minuto che passa aumenta l’angoscia dei suoi cari. Per questo motivo, Giada e la famiglia chiedono a chiunque abbia informazioni su Franco, o lo abbia visto, di mettersi immediatamente in contatto con lei o con le forze dell’ordine.

È importante che questo messaggio venga condiviso il più possibile: la diffusione capillare dell’informazione potrebbe essere decisiva per ritrovarlo. La famiglia non sa dove possa essere in questo momento e qualsiasi aiuto per riportarlo a casa al sicuro sarà immensamente apprezzato.







Contatti:

Per informazioni o segnalazioni, vi preghiamo di contattare Giada Mastrota o il numero delle forze dell’ordine locale.

Grazie a tutti per il vostro aiuto.