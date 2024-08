Share on Twitter

La scorsa settimana, nel corso di un servizio di controllo del territorio, l’attenzione dei Carabinieri della Stazione di Belvedere Spinello è stata attirata da un incendio in corso, in un fondo agricolo, vicino al quale c’erano però degli edifici.

La prima preoccupazione dei militari è stata quindi quella di verificare l’eventuale presenza di persone, rischio scongiurato perché le abitazioni sono risultate disabitate.

Accertato che era già stato allertato ed era intervenuto personale di “Calabria Verde”, che si stava adoperando per spegnere l’incendio, i carabinieri hanno poi identificato il proprietario del fondo agricolo interessato dalle fiamme, risultato essere un uomo lì residente, che ha riferito di aver acceso il fuoco per bruciare delle sterpaglie, perdendone poi il controllo, senza dare nessun allarme o richiedere interventi per contenere i danni.







Le fiamme, che sono state estinte abbastanza velocemente dal personale di “Calabria Verde”, hanno interessato un’area complessiva di circa 2 ettari, di vegetazione varia e sterpaglie.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, per incendio doloso, dai carabinieri di Belvedere Spinello.

L’azione preventiva e repressiva è svolta dall’Arma principalmente attraverso l’organizzazione forestale, ma anche i militari delle Stazioni e delle Compagnie territoriali concorrono alla prevenzione e alla repressione di comportamenti anche solo incauti, che possono portare a conseguenze devastanti.