Monsignor Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo di Crotone-Santa Severina, è stato nominato da Papa Francesco come nuovo Arcivescovo Coadiutore di Lecce. Dopo quattro anni di servizio nella diocesi calabrese, Monsignor Panzetta si prepara ad affrontare una nuova sfida nel suo ministero episcopale, che lo vedrà affiancare l’attuale Arcivescovo Metropolita di Lecce, Monsignor Michele Seccia, fino alla sua successione prevista tra circa due anni.

La notizia è stata annunciata oggi durante un incontro con la comunità diocesana nella chiesa dell’Immacolata a Crotone. Dopo la celebrazione dell’Ora Media, Monsignor Panzetta ha comunicato la decisione del Santo Padre, esprimendo la sua sorpresa e il profondo senso di obbedienza con cui ha accolto il nuovo incarico. “Non mi aspettavo questo trasferimento – ha dichiarato – ma ho accettato con fiducia questo nuovo servizio ecclesiale”.

Nel suo discorso, Monsignor Panzetta ha condiviso con emozione i sentimenti contrastanti che lo accompagnano in questo momento di transizione. “Provo dolore nel dover lasciare questa diocesi che ho tanto amato, con le sue bellezze e le sue fragilità”, ha detto, sottolineando il forte legame instaurato con la comunità di Crotone-Santa Severina.

Monsignor Panzetta ha anche espresso trepidazione per il futuro della diocesi, specialmente in un periodo caratterizzato da eventi significativi come il compimento del percorso sinodale e l’anno giubilare. Ha evidenziato l’importanza dei progetti in corso, come la ristrutturazione della cattedrale e altre iniziative che richiederanno una guida attenta nei prossimi mesi.

Nonostante il dolore del distacco, Monsignor Panzetta ha parlato con gioia della nuova missione a Lecce, descrivendo la diocesi pugliese come “un contesto ecclesiale meraviglioso” e lodando l’umanità e l’esperienza pastorale di Monsignor Seccia. Ha infine espresso fiducia nel futuro della diocesi di Crotone-Santa Severina, certo che il Papa individuerà la guida giusta per la comunità.







Monsignor Panzetta continuerà a servire come amministratore diocesano di Crotone-Santa Severina fino a nuova decisione del Santo Padre, accompagnando la diocesi nei prossimi mesi di transizione. Ha concluso il suo intervento ringraziando il Signore per l’esperienza vissuta e la comunità diocesana per l’affetto e il supporto ricevuto durante il suo ministero.

Questo trasferimento rappresenta un momento cruciale per Monsignor Panzetta e per le diocesi coinvolte, segnando la fine di un capitolo importante e l’inizio di una nuova pagina nella sua vita pastorale.