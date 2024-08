La rinomata Cantina Francesco Malena di Cirò Marina è pronta ad accogliervi per un evento imperdibile: Cantine Aperte in Vendemmia, in programma per domenica 1 settembre 2024.

Questo appuntamento rappresenta un’opportunità straordinaria per immergersi nel mondo del vino e vivere in prima persona il processo di vendemmia, un momento di grande importanza e tradizione nel panorama enologico.

Programma della Giornata

L’evento si svolgerà dalle 11:00 alle 17:00 e prevede un ricco programma che combina tradizione, gusto e cultura. Di seguito, i dettagli della giornata:







ADVERTISEMENT

Accoglienza con Aperitivo di Benvenuto : I visitatori saranno accolti con un delizioso aperitivo di benvenuto, un primo assaggio delle eccellenze enogastronomiche che la Cantina Malena ha da offrire.

: I visitatori saranno accolti con un delizioso aperitivo di benvenuto, un primo assaggio delle eccellenze enogastronomiche che la Cantina Malena ha da offrire. Visita Guidata della Cantina durante la Vendemmia : Gli ospiti potranno esplorare la cantina e osservare da vicino le varie fasi della vendemmia. Un’esperienza unica per comprendere il processo di produzione del vino, dalla raccolta delle uve alla vinificazione.

: Gli ospiti potranno esplorare la cantina e osservare da vicino le varie fasi della vendemmia. Un’esperienza unica per comprendere il processo di produzione del vino, dalla raccolta delle uve alla vinificazione. Pranzo a Buffet in Cantina : Un pranzo a buffet sarà servito in cantina, con un menu ricco di piatti tipici del territorio calabrese, accompagnati naturalmente dai vini della Cantina Malena.

: Un pranzo a buffet sarà servito in cantina, con un menu ricco di piatti tipici del territorio calabrese, accompagnati naturalmente dai vini della Cantina Malena. Degustazione di Tutti i Vini della Produzione : Durante la giornata sarà possibile degustare l’intera gamma dei vini prodotti dalla Cantina Malena, un’occasione per scoprire i sapori autentici e le caratteristiche uniche di ogni etichetta.

: Durante la giornata sarà possibile degustare l’intera gamma dei vini prodotti dalla Cantina Malena, un’occasione per scoprire i sapori autentici e le caratteristiche uniche di ogni etichetta. Intrattenimento Musicale a Cura di Pino Leto: La giornata sarà arricchita dalla musica dal vivo di Pino Leto, che contribuirà a creare un’atmosfera gioiosa e rilassata.

Dettagli e Prenotazioni

Il costo del biglietto è di €15, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 14 anni. Si ricorda che i posti sono limitati e che è necessaria la prenotazione obbligatoria al numero 371 544 8058.

La Cantina Francesco Malena vi aspetta presso la sua sede in S.S. 106 Loc. Petraro, 88811 – Cirò Marina, per una giornata all’insegna del buon vino, della tradizione e del divertimento. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore della Calabria enologica.