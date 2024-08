La Marpesca Lory Volley Pizzo, impegnata nel campionato di Serie C, rafforza il proprio roster con l’arrivo della centrale Antonella De Franco. Originaria di Cirò Marina, De Franco torna così alle origini, avendo iniziato la sua carriera proprio a Pizzo, dove disputò i playoff per la promozione in B1, prima di trasferirsi stabilmente in Puglia, giocando in Serie B.

Negli ultimi anni, Antonella De Franco ha militato nella Reghion di Reggio Calabria, consolidando la sua esperienza e dimostrando il suo valore in campo. Oggi, la centrale approda alla Marpesca Pizzo, un ingaggio che rappresenta un significativo innesto per la squadra allenata dai mister Monopoli e Simoncelli, aumentando ulteriormente il livello di competitività.

Nelle sue prime dichiarazioni da giocatrice della Marpesca, De Franco ha espresso grande entusiasmo: “Sono contenta di far parte di questo roster. Conosco già le ragazze e il Mister Monopoli, con il quale ho avuto modo di giocare proprio a Pizzo durante i playoff. Quest’anno ci aspetta un campionato diverso, competitivo, con obiettivi molto importanti. Non vedo l’ora di iniziare. D’altronde, a Pizzo mi sento a casa”.







ADVERTISEMENT

Anche Lanfranco Bretti, dirigente della Marpesca e papà del piccolo Lorenzo, a cui è ispirato l’intero progetto, ha manifestato grande soddisfazione per l’arrivo della nuova atleta, confermando la volontà della società di puntare in alto in questa stagione. L’ingresso di De Franco, con la sua esperienza e determinazione, potrebbe essere l’elemento decisivo per il salto di qualità della squadra.

La Marpesca Lory Volley Pizzo si prepara così ad affrontare un campionato ricco di sfide, con un roster rafforzato e ambizioso, pronta a lottare per traguardi sempre più prestigiosi.