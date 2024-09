Si è svolto oggi, 2 settembre, l’evento di apertura del 13° Simposio Internazionale sulle Alghe Fossili dell’IFAA, al Museo del Mare-Pélagos di Le Castella. L’appuntamento scientifico di caratura internazionale – organizzato dai professori e ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, in collaborazione con la Provincia di Crotone, che gestisce l’Area Marina Protetta ‘Capo Rizzuto’ – proseguirà fino al 6 settembre. A partecipare i docenti di diverse istituzioni scientifiche di Australia, Cina, Francia, Germania, India, Messico, Romania, Spagna, Svizzera, USA, oltre che, da Università Italiane e Centri nazionali di ricerca. Per i saluti istituzionali, invece, erano presenti il Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari insieme al consigliere provinciale, Raffaele Gareri delegato all’Area Marina Protetta ‘Capo Rizzuto’, il vice sindaco del Comune di Isola di Capo Rizzuto Andrea Liò, Daniela Basso presidente dell’IFAA e il Dirigente dell’Amp Provincia di Crotone Arturo Pantisano.

“Grazie al supporto indispensabile di enti come l’università Milano-Bicocca – ha dichiarato Gareri – riusciamo a far divenire l’Area Marina Protetta la protagonista del territorio per le sue caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche e mettere a punto programmi di carattere educativo, di studio e ricerca scientifica nel settore dell’ecologia, della biologia marina, della geologia, della tutela ambientale e dell’archeologia subacquea anche attraverso l’uso di nuove tecnologie. Siamo orgogliosi di avervi qui”. Le esperienze di ricerca che i docenti esporranno durante il Simposio saranno poi pubblicate sulle riviste scientifiche più importanti del mondo dando lustro all’Area Marina Protetta ‘Capo Rizzuto’ che è diventata, grazie all’intervento della Provincia di Crotone, terreno di sperimentazione e ricerca scientifico-biologica. “Siamo molto orgogliosi di ospitarvi qui – ha detto invece il Presidente Ferrari – e di ospitare le eccellenze della ricerca scientifica e grazie per aver scelto il Museo del Mare-Pélagos per questo importante momento di confronto e di studi. Questo ci consente di raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati, ovvero, quello di attrarre conoscenza, diffondere e raccontare il nostro territorio nelle sue straordinarie bellezze. Riteniamo che la ricerca sia alla base di ogni attività della nostra Area Marina Protetta ‘Capo Rizzuto’ – spiega Ferrari – che noi abbiamo messo al centro del nostro progetto strategico di promozione e valorizzazione del territorio. Grazie per questa grande opportunità che ci è stata data e che si incastra, in piena sinergia, con quello che noi proviamo a fare cioè raccontare questa straordinarietà nella sua unicità, e le alghe fossili sono una unicità da conoscere”.