Santa Severina, 28/08/2024 – Ieri sera, il Castello di Santa Severina è stato la cornice magica di un concerto indimenticabile. “Serenate”, un viaggio musicale attraverso le tradizioni calabresi rivisitate in chiave moderna, hanno incantato un pubblico numeroso e entusiasta.

Checco Pallone, Tiziana Grezzi, Fabiana Dota e Alberto La Neve hanno regalato al pubblico un’esperienza unica, unendo le sonorità tipiche della Calabria a influenze internazionali e napoletane. Le loro voci calde e le loro interpretazioni emozionanti hanno trasformato il Castello in un palcoscenico d’eccezione.

Il repertorio, accuratamente selezionato, ha spaziato dai canti popolari più tradizionali a composizioni originali, creando un mix coinvolgente che ha saputo conquistare il cuore di tutti i presenti. Il pubblico ha potuto così riscoprire le radici della musica calabrese, riproposte in una veste fresca e contemporanea.

Un progetto di comunità

L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto “Ci vediamo in Biblioteca”, promosso dall’amministrazione comunale e dal Sindaco Lucio Giordano, con le idee di Gianni Paone e Patrizia Fulciniti, dell’Associazione Terra di Mezzo. L’iniziativa, che prevede una serie di eventi culturali, ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale della città e di creare un punto d’incontro per la comunità. Le “Serenate” si inseriscono nel ciclo di “notti bianche in biblioteca”, un’occasione per vivere la biblioteca comunale in modo diverso, attraverso la musica, la poesia e altre forme d’arte.

Il successo del concerto è stato possibile grazie alla collaborazione di diversi soggetti: Aristippo Touring Service si è occupato dell’aspetto tecnico, garantendo un’ottima riuscita dell’evento, mentre la Pro Loco Siberene ha fornito un importante supporto promozionale.

L’enorme successo delle “Serenate” è la dimostrazione di come la musica possa essere un potente strumento di aggregazione e di valorizzazione del territorio. Un evento che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Santa Severina e che apre le porte a future iniziative culturali.

È stato il quinto appuntamento svolto nel borgo calabrese, in date precedenti ci sono stati artisti del calibro di: Daniele Moraca, Marco Trifilio, Paolo Presta, Francesco Magarò, Massimo Garritano, Gaspare Tancredi e Attilio Gualtieri, molti dei quali componenti della Calabria Orchestra diretta dal maestro Checco Pallone.







Prossimo appuntamento: 12 Settembre alle 21:00, sempre nel Castello di Santa Severina con TARAB Enesemble a cura di Federica Greco, Alessandra Colucci e Serena Lionetto, ad ingresso gratuito.

Ferdinando Panza