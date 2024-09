L’amministrazione Comunale realizzerà un nuovo padiglione nel cimitero cittadino. Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise. E’ stato infatti firmato il contratto con la ditta che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione di un padiglione su tre livelli per un totale di 360 loculi. L’amministrazione dopo aver già realizzato un padiglione anch’esso di 360 loculi, aveva programmato un ulteriore intervento di costruzione di una nuova struttura con opere annesse. L’iter amministrativo è stato completato e con un finanziamento di 650.000 euro si procederà alla realizzazione di questa nuova struttura all’interno del cimitero cittadino. I lavori prevedono la costruzione del padiglione su tre livelli fuori terra per 360 loculi, dotati di corpo scale doppio e di un tratto di muro di contenimento. “Riteniamo doveroso, per il rispetto che si deve al ricordo e alla memoria dei nostri cari, prevedere all’ampliamento del cimitero. Abbiamo già realizzato una struttura e, grazie al lavoro degli uffici, procederemo alla realizzazione di questo nuovo padiglione. Inoltre, per rendere la giusta dignità ai luoghi, abbiamo anche previsto alcuni servizi, come ad esempio i porta annaffiatoi, ed altri interventi sono in corso di realizzazione” dichiara l’assessore Parise-







