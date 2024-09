Un tragico incidente stradale si è verificato sulla statale 106 ionica nel territorio di Isola Capo Rizzuto, portando alla morte di un giovane di 23 anni, Luigi Scumaci, residente a Botricello. Il giovane, alla guida di una Fiat 600, ha perso la vita in seguito a uno scontro con un’Audi Q5, a bordo della quale viaggiavano alcuni turisti.

L’incidente è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto violento ha causato il ribaltamento della Fiat 600, facendo sbalzare Scumaci fuori dall’abitacolo. Purtroppo, il giovane è deceduto sul colpo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi.

Due dei passeggeri dell’Audi Q5 hanno riportato ferite e sono stati immediatamente trasportati all’ospedale di Crotone dalle ambulanze del 118. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano gravi.







Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale per effettuare i rilievi, i vigili del fuoco e il personale dell’Anas per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area. Il tratto della statale è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, causando disagi al traffico.

Le autorità stanno ora indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. La comunità di Botricello è sconvolta dalla tragica perdita del giovane Luigi Scumaci, descritto da molti come un ragazzo solare e pieno di vita.