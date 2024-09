Share on Twitter

I militari della Guardia di Finanza di Crotone hanno incontrato i partecipanti al progetto “Anch’io sono la protezione civile”, promosso anche per l’estate 2024 dal Dipartimento della protezione civile ed organizzato dal Circolo PROCIV di Belvedere SPINELLO (KR).

L’iniziativa didattica, che ha visto impegnati, dal 25 al 31 agosto, 24 ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 10 e i 14 anni, ha lo scopo di diffondere tra i giovani la conoscenza della protezione civile e i valori della cittadinanza attiva.

In questo contesto, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, Col. Davide Masucci, avvalendosi della preziosa collaborazione del personale della Sezione Operativa Navale di Crotone, in data 27 agosto 2024 ha organizzato un incontro con i frequentatori del campo scuola nel cui ambito è stato accennato loro il contributo che, quale forza di polizia, il Corpo fornisce al sistema di protezione civile nazionale. Nel richiamare il motto “nella tradizione il futuro”, che quest’anno accompagna le cerimonie per il 250° anniversario della fondazione, è stato ricordato che la Guardia di Finanza è sempre al passo coi tempi, senza mai dimenticare le origini ed i propri valori, ivi compresi senso del dovere, disciplina ed onore, solidarietà e spirito di sacrificio.

In occasione del citato incontro sono state illustrate, altresì, le tematiche relative alla cultura della legalità e della cittadinanza attiva, con specifico riferimento al ruolo istituzionale svolto dal Corpo per il raggiungimento della legalità economica ed ai prioritari compiti svolti, come la lotta all’evasione fiscale e alla criminalità organizzata.

E’ stato, inoltre, affrontato il fenomeno dell’immigrazione, spiegando l’attività svolta in tale contesto dalla Guardia di Finanza, quale unica forza di polizia del mare, attraverso la propria componente aero-navale. Nel corso dell’attività didattica, i ragazzi hanno effettuato una visita guidata a bordo delle unità navali alla sede.

A conclusione, è stato approfondito anche il tema del contrasto agli stupefacenti, reso ancor più coinvolgente per i ragazzi grazie all’intervento del pastore tedesco antidroga JACK con il quale è stato simulato un tipico scenario operativo.

“Esprimiamo un grande ringraziamento della nostra Associazione al contributo della GdF. La collaborazione con le istituzioni è per noi fondamentale per dare ai ragazzi conoscenze ed esempi che saranno il proprio futuro patrimonio di buoni cittadini, e magari futuri volontari. La serietà e l’amorevolezza di chi è degno di stima ha impressionato i nostri ragazzi, facendo maturare in loro un’empatia verso gli uomini e le donne della Guardia di







Finanza, che per i nostri ragazzi oggi sono diventati AMICI FIDATI”, ha dichiarato Avv. Sabrina COSTA, volontario e Presidente Protezione Civile di Belvedere Spinello”.